Drag Race Brasil: cearense estreia como 'Pit Crew' na segunda temporada de reality

O modelo é natural de Boa Viagem, interior do Ceará / Crédito: Arquivo Pessoal/ Josivan Gomes

Da cidade de Boa Viagem, a 221,43 km Fortaleza, saiu o primeiro cearense a participar do reality show Drag Race Brasil. Josivan Gomes, de 34 anos, participa como "Pit Crew", na 2ª temporada que foi gravada em Lisboa, Portugal, onde mora há quase 5 anos. Um "Pit Crew" é como um assistente de palco dos conhecidos programas de auditório do Brasil. São eles que auxiliam a Grag Queen — que comanda a apresentação — e as demais participantes durante os desafios do programa.

Ao O POVO, o boa-viagense relatou que recebeu mensagem pelo Instagram de um seguidor que dizia estar procurando cinco brasileiros para integrar o elenco do Pit Crew para a segunda temporada do reality. "Eu pensei 'ah, vou tentar e ver no que vai dar', mandei minhas fotos e no dia seguinte a equipe entrou em contato comigo, informaram que tinham gostado do meu perfil e queriam saber e eu topava participar de uma entrevista presencial. Eu topei, mas disse que estava em Londres, ai quando voltei para Lisboa, eu fui para a entrevista com a produtora de Lisboa", disse. Josivan lembra que após a entrevista, aguardou aproximadamente um mês até saber da resposta final, já que ela vinha da produtora responsável pela RuPaul's Drage Race em Los Angeles.

“Tempo depois, me ligaram para dizer que o pessoal de Los Angeles tinham me aceitado e eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Depois marcaram os dias das gravações, que aconteceram aqui em Lisboa, e eu fui”, conta. Cearense no Drag Race Brasil: “É um privilégio levar o nome de Boa Viagem para o mundo” Quando perguntado sobre o sentimento de estar no elenco do reality, Josivan responde que “é uma honra levar o nome de Boa Viagem para o mundo, ser o primeiro cearense no elenco do Pit Crew é realmente um privilégio”. O modelo contou ainda que em sua preparação, para além do cuidado físico em questões estéticas, focou no emocional. “Eu sabia que não estava ali só pelo visual, mas também pela minha história, pela minha identidade, por tudo que carrego como homem nordestino e parte da comunidade LGBTQIA+”, detalhou.