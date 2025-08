Séries novas para maratonar em 2025: as melhores produções do ano - até agora

Série "The Pitt", da HBO Max, retrata as vivências da emergência de um hospital durante um plantão de 15 horas. / Crédito: Max/divulgação

Mais da metade do ano já se passou e isso significa um montante de novas séries lançadas nos diferentes canais de streaming. Algumas já foram até mesmo indicadas ao Emmy, outras se tornaram um sucesso de público. Com tanto material novo, fica até difícil saber quais valem a pena maratonar. Para ajudar, O POVO selecionou algumas das produções mais populares e mais bem avaliadas do primeiro semestre de 2025 e onde assisti-las:

The Pitt The Pitt é um drama médico estrelado por Noah Wyle, focando no dia a dia da equipe de emergência do Centro Médico de Trauma de Pittsburgh durante um plantão de 15 horas. A série explora os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde, incluindo crises pessoais, conflitos internos e o impacto emocional de lidar com pacientes em estado crítico. O diferencial é que cada episódio cobre uma hora de plantão. Renovada para uma segunda temporada, The Pitt foi indicada a 13 categorias no Emmy. A primeira temporada, com 15 episódios, está disponível na HBO Max.

Dept. Q Com nove episódios, Dept. Q é sobre Carl Morck (Matthew Goode) um policial impetuoso, mas brilhante, que se torna chefe de um novo departamento de polícia, onde lidera uma equipe improvável de desajustados na solução de casos arquivados de Edimburgo. Série britânica foi inspirada nos livros do autor britânico Jussi Adler-Olsen e estreou em março deste ano com uma temporada composta de 9 episódios Crédito: Divulgação/Netflix Lançada em 29 de maio, a série já acumula 90% de aprovação do público no agregador de críticas Rotten Tomatoes. Todos os episódios estão disponíveis na Netflix.

O Estúdio Em The Studio, Seth Rogen estrela como Matt Remick, o recém-nomeado chefe dos atribulados Continental Studios. Enquanto os filmes lutam para se manter vivos e relevantes, Matt e sua equipe lutam contra inseguranças, artistas narcisistas e covardes. A série foi uma das mais indicadas desta edição do Emmy, totalizando 23 nomeações, com destaque para a indicação de Martin Scorsese em seu primeiro crédito de atuação. Todos os 10 episódios estão disponíveis na Apple TV+.