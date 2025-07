8 séries coreanas que fazem sucesso no Brasil

Além de entreter, os K-dramas frequentemente abordam questões sociais, emocionais e culturais de maneira profunda e sensível, o que ressoa com o público de diversas idades e interesses. Confira, a seguir, 8 séries coreanas que fazem grande sucesso no Brasil!

Nos últimos anos, as séries coreanas, ou K-dramas, têm conquistado um número crescente de fãs no Brasil. A qualidade das produções, enredos envolventes e personagens bem desenvolvidos são apenas algumas das razões pelas quais elas têm atraído tanto a atenção dos espectadores brasileiros.

“Descendentes do Sol” é um drama romântico e de ação que narra a história do capitão Yoo Si-jin (Song Joong-ki) e da Dra. Kang Mo-yeon (Song Hye-kyo). Ele é um soldado das forças especiais sul-coreanas, enquanto ela é uma médica talentosa. Seus caminhos se cruzam em um país fictício devastado pela guerra, em que ambos são enviados para uma missão de paz. A série aborda temas como sacrifício, amor em tempos de guerra e o dever de proteger a vida.

Baseada em um webtoon de sucesso, a série acompanha Park Sae-ro-yi (Park Seo-joon), um jovem determinado que, após perder o pai em circunstâncias trágicas, decide abrir seu próprio bar-restaurante no vibrante bairro de Itaewon, em Seul. Movido por um forte senso de justiça e pelo desejo de vingar sua família, ele reúne uma equipe diversificada formada por pessoas marginalizadas, cada uma com histórias e habilidades únicas. Juntos, eles enfrentam inúmeros desafios para transformar o pequeno negócio em uma referência de inclusão e resistência, desafiando o império gastronômico responsável por seu passado doloroso.

“Round 6” é um thriller de sobrevivência que se tornou um fenômeno global. A série segue um grupo de pessoas endividadas que participam de uma série de jogos “infantis” mortais para ganhar um grande prêmio em dinheiro. Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) é o protagonista que luta para sobreviver e proteger seus entes queridos enquanto enfrenta desafios morais e físicos.

Conforme a competição avança, alianças se formam e se desfazem, revelando o lado mais sombrio da natureza humana. Com críticas sociais afiadas, tensão crescente e reviravoltas impactantes, a trama expõe a desigualdade, o desespero e os limites éticos em uma sociedade movida pela ganância.

Onde assistir: Netflix.

6. Barganha (2022)

Em “Barganha”, participantes de um leilão ilegal de órgãos humanos lutam pela sobrevivência após um terremoto (Imagem: Reprodução digital | Paramount+)

A série gira em torno de um leilão ilegal de órgãos humanos. Os personagens se encontram presos em um local isolado após um terremoto, transformando o que era um esquema de tráfico em uma luta desesperada pela sobrevivência. A trama explora a ganância e a moralidade humana em situações extremas. À medida que os recursos se esgotam e a tensão aumenta, alianças frágeis são formadas, segredos vêm à tona e o instinto de autopreservação entra em conflito com o senso de compaixão.

Onde assistir: Paramount+.

7. Sorriso real (2023)

Em “Sorriso real”, Gu Won e Cheon Sa-rang precisam superar diferenças para trabalharem juntos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série acompanha Gu Won (Lee Jun-ho), herdeiro de uma rede hoteleira, que retorna ao comando dos negócios da família com uma postura fria e avessa a demonstrações forçadas de simpatia. Lá, ele conhece Cheon Sa-rang (Lim Yoon-a), uma funcionária carismática que valoriza a gentileza e enfrenta obstáculos mantendo sua essência no ambiente corporativo. Apesar das diferenças, os dois acabam se aproximando, dando início a uma relação marcada por amadurecimento emocional, reencontros com o passado e a descoberta de sentimentos sinceros.

Onde assistir: Netflix.

8. Se a vida te der tangerinas (2025)

“Se a Vida Te Der Tangerinas” retrata as diferentes fases da vida de Oh Ae-sun e Yang Gwan-sik (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Ambientada na ilha de Jeju, a série acompanha, ao longo de várias décadas, a história de Oh Ae-sun (IU), uma jovem sonhadora que deseja ser poetisa, e Yang Gwan-sik, um rapaz simples e determinado. Narrada pela filha do casal já adulta, a trama revela memórias que atravessam as quatro estações do ano, simbolizando o amadurecimento emocional dos protagonistas em meio às transformações sociais, políticas e culturais da Coreia do Sul. A produção aborda temas como amor, perda, identidade e superação, sendo amplamente elogiada e premiada, conquistando o público coreano e internacional.

Onde assistir: Netflix.