Disney anuncia produção de Toy Story 5, Frozen 3 e Zootopia 2

A Disney anunciou na última quarta-feira, 8, o desenvolvimento de novas versões das franquias de animação “Toy Story”, “Frozen” e “Zootopia”, que chegarão ao quinto, ao terceiro e ao segundo filme, respectivamente. Ainda não há previsão de estreia das produções nem quais serão os títulos.

A decisão foi divulgada por Bob Iger, CEO da Disney, durante reunião com acionistas. “Teremos mais a compartilhar sobre essas produções em breve, mas é um ótimo exemplo de como estamos nos apoiando em nossas marcas e franquias incomparáveis”, teria dito Iger de acordo com o portal americano Deadline.

A notícia das novas produções, porém, vem em meio a um contexto de perdas para a Disney. A empresa também anunciou a demissão de sete mil funcionários em todo o mundo para economizar US$ 5,5 bilhões. No último trimestre de 2022, o serviço de streaming do conglomerado, Disney+, perdeu aproximadamente 2,4 milhões de assinantes.

Iger afirmou que não tomou a decisão de cortar empregos de forma leviana e ainda disse que tem “enorme respeito” pela dedicação dos funcionários. “Vamos dar uma olhada em tudo o que fazemos (no entretenimento em geral), porque as coisas em um mundo mais competitivo simplesmente ficaram mais caras”, alegou.



