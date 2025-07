Dia Internacional do Blues é celebrado em Fortaleza com festival

Cantora Claudine Albuquerque é atração do Festival Blues do Nordeste, que acontece em agosto no CCBNB (Foto: Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Celebrado em 5 de agosto, o Dia Internacional do Blues homenageia e incentiva a produção do estilo musical norte-americano que conquistou o mundo. Em Fortaleza, a celebração ganha força com a realização do Festival Blues do Nordeste, evento regional que leva apresentações de blues por diversos estados. A entrada é gratuita.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia também | Bandas de metal lideradas por mulheres realizam shows em Fortaleza

Na capital cearense, o Festival tem início neste sábado, 2, a partir das 19 horas, com apresentações das duplas Marília Lima & André de Sousa e Roberto Lessa & Ícaro Will. Com shows gratuitos às quintas-feiras e sábados, o Festival Blues do Nordeste segue até o dia 14, com todas as apresentações ocorrendo no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), localizado no Centro. Na programação, o público pode aguardar nomes como Jean Lone, Claudine Albuquerque, Gabriel Yang e Cyara Blues entre os destaques do blues no Nordeste.