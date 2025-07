Morre Dona Jacira, mãe de Emicida e Evandro Fióti, aos 60 anos

Apesar de a causa da morte não ter sido informada , ela convivia com a doença autoimune crônica lúpus e realizava sessões de hemodiálise há mais de duas décadas. Além dos dois filhos envolvidos no universo artístico, Jacira é mãe de Katia e de Katiane.

Jacira Roque de Oliveira, conhecida como dona Jacira , morreu nesta segunda-feira, 28, aos 60 anos. Mãe do rapper Emicida e do empresário Evandro Fióti, Jacira estava internada em um hospital de São Paulo.

Protagonista de uma trajetória que incluiu maus-tratos na infância , a morte do marido e diversas dificuldades financeiras, Dona Jacira encontrou nas artes e na manualidade uma forma de seguir com a vida.

Em nota enviada ao portal UOL, a família lamenta a morte da mãe. "Mãe, avó, escritora, compositora, poeta, artesã e formada em desenvolvimento humano, como gostava de ser reconhecida. Dona Jacira foi uma mulher detentora de tecnologias ancestrais de sobrevivência e resistência que construíram um legado enorme para as artes e para a cultura afro-brasileira", escreveram.

Aplicou seus bordados em peças para um desfile da Lab Fantasma, marca de moda dos seus filhos, escreveu a autobiografia “Café” em 2018, além de ter lançado uma coleção de bonecas confeccionadas com retalhos descartados .

Na época, Dona Jacira se posicionou em favor de Fióti. "As hienas nos rondam, querem nossa queda. Mas não conseguirão. Fióti, sua dor é nossa dor. Quando a injustiça se instala, com todo respeito ao jurídico, as mediações de conflitos e estratégias para restabelecer a ordem é muito importante. Porém eu, dona Jacira, digo que a maldição lançada em forma de calúnia deve ser retirada", declarou ela nas redes sociais.

Desde então, dona Jacira não seguia mais o cantor Emicida nas redes sociais.