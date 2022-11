Emicida é atração confirmada no Festival Elos, em Fortaleza

Show gratuito acontece no dia 25 de novembro, na Praia de Iracema. Anúncio foi feito nas redes sociais do evento

O cantor, compositor e apresentador Emicida é a nova atração confirmada no Festival Elos, em Fortaleza. O anúncio foi feito no Instagram do evento e o show acontece no dia 25 de novembro, na Praia de Iracema.

O artista está na estrada com a turnê "Amarelo", na qual apresenta repertório de sucessos com músicas como "A Ordem Natural das Coisas". O último lançamento do artista foi o EP "Emicida" (2022), que resgata momentos da sua carreira por meio de seis gravações.

Em 2022, o Festival Elos ainda reúne Potyguara Bardo, Mateus Fazeno Rock, Chico César, Luísa e Os Alquimistas e Di Ferreira, que convida Lorena Nunes, Mallu Viturino e Mulher Barbada.

A última edição do evento, realizada em dezembro de 2021, trouxe a cantora Gal Costa. O projeto marcou a retomada de festivais de música na capital cearense após a pandemia.

