Emicida faz show em Fortaleza em julho; vendas começam amanhã, 7

Rapper Emicida fará show em Fortaleza no dia 20 de julho

O rapper Emicida fará show em Fortaleza no mês de julho. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira, 6, nas redes sociais do Iguatemi Hall, estabelecimento onde será realizada a apresentação do cantor.

Trazendo a turnê “AmarElo - A gira final”, o espetáculo musical de Emicida na capital cearense está marcado para o dia 20 de julho, um sábado.

