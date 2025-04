Mãe de Emicida diz que Fióti foi caluniado: ‘Pedrada no coração’

Dona Jacira, diz que não vai escolher um lado na batalha judicial que envolve os filhos Emicida e Fióti / Crédito: Reprodução/Instagram @donajacira

Dona Jacira, mãe de Emicida e Evandro Fióti, se pronunciou mais uma vez sobre a disputa judicial que envolve os filhos. Nesta quinta-feira, 3, ela declarou que as notícias que repercutem sobre o caso foram deturpadas e que a família está sofrendo com a situação. “O texto (do processo) era bem maior e havia uma reflexão sobre irmão mais velho, irmão mais novo. E, neste momento, só nós mulheres da família sabemos o quanto nos faz sofrer, ver e passar por tal situação”, disse em entrevista ao site Mundo Negro.

Dona Jacira faz carta aberta No mesmo dia da entrevista, ela publicou mais cedo uma carta aberta para falar do assunto, em que declarava apoio à Fióti e destacava sua fé: "a palavra maldita calou fundo no coração da minha família. E no coração dos nossos homens bons". "Falo em nome das mulheres que estão à frente da Lab desde quando ninguém via possibilidade. Fióti, sua dor é nossa dor", disse Jacira sobre a Lab Fantasma. Todavia, apesar de também declarar sobre Fióti que "sua dor é nossa dor", ela argumenta não estar culpabilizando Emicida. "Esta questão é segredo nosso. Nós resolvemos nossos problemas entre nós e nem tudo é para dividir com a internet", disse ela, sem tomar partido.

“Evandro foi caluniado e vê-lo sofrer nos faz sofrer também e sofremos porque sabemos de sua honestidade. Foi uma pedrada no coração dele”, defendeu. Entenda o processo que envolve Emicida e Fióti Emicida e o irmão Fióti estão em disputa judicial por processos que envolvem a empresa Lab Fantasma, fundada em 2009 pela dupla. Na mais recente atualização do caso, o autor da música “Passarinhos” acusa o ex-sócio de ter desviado pelo menos R$ 6 milhões do negócio. Na última sexta-feira, 28, Emicida anunciou que a parceria do irmão com a empresa havia chegado ao fim. “Informamos que, a partir desta data, Evandro Roque de Oliveira (Fióti) não representa mais os interesses da carreira artística de Leandro Roque de Oliveira (Emicida)”, disse o rapper em comunicado no Instagram.

No mesmo dia, o irmão também se pronunciou nas próprias redes sociais: "Após 16 anos à frente da Laboratório Fantasma — grupo empresarial fundado ao lado do irmão Emicida, do qual é sócio, e um dos mais relevantes da cena independente — o empresário e artista Evandro Fióti anuncia o início de uma nova etapa em sua carreira”. RELACIONADO | Juliette e Duda Beat são acusadas de plagiar música de Emicida Emicida e Fióti: etapas do processo judicial O conflito entre os dois começou em novembro de 2024, período em que Emicida pediu o fim da participação Fióti na sociedade da empresa. O acordo que formalizou a decisão do fim da sociedade aconteceu em dezembro do ano passado, mas Fióti afirma que os compromissos não foram cumpridos.