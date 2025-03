Peça gratuita sobre Tarsila do Amaral é apresentada em Fortaleza

Espetáculo "Tarsila" aborda a vida e a obra da pintora modernista Tarsila do Amaral / Crédito: Ares Soares/Divulgação

O espetáculo “Tarsila”, que aborda a vida da pintora modernista Tarsila do Amaral, é apresentado gratuitamente na Caixa Cultural Fortaleza neste sábado, 15, e domingo, 16. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria uma hora antes das apresentações. A encenação integra a programação “Sarau Entre Linhas e Versos: Trajetórias Femininas”, que celebra as trajetórias femininas em suas vivências em arte e cultura. O projeto ocorre no mês comemorativo do Dia Internacional da Mulher.

A peça se constitui como uma viagem pela vida e obra de Tarsila do Amaral, atravessando memórias e afetos da pintora para além de seus quadros e poesias. O trabalho revela rostos e personalidades que ajudam a contar a vida da brasileira, que morreu em 1973.