Lia de Itamaracá é homenageada em exposição na Caixa Cultural

Com visitação gratuita de terça-feira a sábado, das 10 horas às 20 horas, e domingo, das 10 horas às 19 horas, a exposição fica aberta a partir do próximo sábado, 8 de fevereiro, até 11 de maio.

Com imagens, produtos audiovisuais e registros impressos, a exposição “Cirandar é Resistir” é dividida nos eixos “Quem é essa preta?”, “Ciranda no Mundo” e “Verde Louco”. No local, o público vai poder acompanhar a vida e trajetória da artista pernambucana desde as suas lutas contra o racismo, os desafios na arte e também seu lado pessoal.

A curadoria da mostra é da artista visual e cineasta Lia Letícia, da jornalista e escritora Michelle de Assumpção, do produtor cultural Beto Hees e do fotógrafo Ytallo Barreto. Para além dos itens à mostra, a exposição também promoverá atividades com a participação da homenageada.

LEIA entrevista: Lia de Itamaracá revive memórias familiares e carreira na música