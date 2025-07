Gloria Groove estreia no musical 'Wicked' como Madame Morrible

Gloria Groove será a primeira drag queen do mundo a interpretar Madame Morrible em "Wicked". As apresentações especiais ocorrem nos dias 23 de agosto e 3 de setembro, em São Paulo

A artista será a primeira drag queen a interpretar a personagem em uma montagem do espetáculo em todo o mundo.

A produção brasileira do musical "Wicked" anunciou que Gloria Groove participará de duas sessões especiais da peça como Madame Morrible .

Nas redes sociais, a produção destacou a importância do momento. Em publicação oficial, Gloria Groove comentou que o convite representa a realização de um sonho antigo e comparou a experiência a "receber um ticket esmeralda, como a Elphaba, para viver algo que parecia impossível" .

Gloria Groove interpretará o papel nas apresentações dos dias 23 de agosto e 3 de setembro, realizadas no Teatro Renault, em São Paulo. Atualmente, a personagem é vivida por Karin Hils , ex-integrante do grupo Rouge.

Além da participação no palco, Gloria Groove já esteve envolvida com o universo de "Wicked": a cantora entrevistou Cynthia Erivo e Ariana Grande, protagonistas da versão cinematográfica do musical que terá segunda parte lançada em novembro deste ano.