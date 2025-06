Bailarina fortalezense de 11 anos busca ajuda para participar do maior festival de dança do mundo

Ana Lívia tem 11 anos a atualmente divíde seu tempo entre o balé e a escola / Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal

A bailarina Ana Lívia, de 11 anos, moradora do bairro Bom Jardim, em Fortaleza, foi selecionada para participar da 42ª edição do Festival de Dança de Joinville (SC), o maior evento de dança do mundo. Com a viagem marcada para julho, a família da jovem busca apoio financeiro para cobrir os custos da participação, que podem chegar a R$ 8 mil. LEIA TAMBÉM | Cearense de 15 anos faz rifa solidária para participar de festivais de dança

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Realizado desde 1983, o Festival de Dança de Joinville reúne anualmente mais de sete mil pessoas do Brasil e do exterior. Dentro da programação, acontece o tradicional Festival da Sapatilha, competição que contempla diversos gêneros de dança, com apresentações e premiações diárias. Neste ano, o festival acontece entre os dias 22 de julho e 1º de agosto. Ana Lívia foi selecionada na categoria balé de repertório, com a apresentação “Amigas de Coppelia”. CONFIRA| Hugo Bianchi, o antes e o depois da dança cearense

A trajetória de Ana Lívia Estudante do 5º ano do ensino fundamental, Ana Lívia divide seu tempo entre a escola, os ensaios e os estudos. Simpática e sorridente, ela começou a dançar aos três anos, em aulas na escola onde estudava, a Primeiros Rabiscos. Aos cinco, ingressou no Instituto Katiana Pena, onde permaneceu por dois anos. A dança, aos poucos, passou a ocupar um lugar central em sua vida. Atualmente, Ana Lívia faz parte do curso de longa duração em dança do Centro Cultural Bom Jardim e também é bolsista no Centro de Ballet Clássico Mônica Luiza, uma das escolas mais respeitadas de Fortaleza. Lá, treina em média 15 horas por semana. Uma de suas maiores inspirações é a ginasta Rebeca Andrade. “Minha mãe sempre me colocava para assistir à Rebeca na TV. Eu via o quanto ela era esforçada e como aquilo era difícil de ser feito. Hoje, eu tenho o sonho de viajar para outros lugares e competir com o que eu faço”, afirma Ana Lívia.

Com os colegas do Centro Mônica Luiza, ela já participou de eventos como o BBDD Fortaleza e o Grand Prix, onde, graças ao desempenho técnico e às boas notas, conquistou a tão sonhada vaga em Joinville. "Eu fiquei emocionada e sem palavras ao saber que tinha sido selecionada. Isso é uma coisa muito difícil de conseguir e, pra falar a verdade, ainda tô sem acreditar", conta encantada.

Desafios financeiros A mãe, Elizângela Rodrigues, está desempregada, e o pai, Maurício Rodrigues, trabalha como motorista de aplicativo. No entanto, o carro está parado há mais de duas semanas por conta de um defeito mecânico, o que compromete até os gastos habituais da casa. Segundo Elezângela para a viagem, a Lívia precisa de aproximadamente R$ 8 mil. Com o apoio de doações e algumas economias, conseguiram R$ 800 — valor que foi enviado a escola para a compra das passagens. Ainda assim, precisa cobrir a diferença paga pelos bilhetes e demais despesas. Elizângela relata que apesar da filha ter uma bolsa de estudos 100% no Instituto Mônica Luiza, à família precisa arcar com todas as outras despesas, como figurinos, maquiagem, cabelo e outras necessidades de competição.