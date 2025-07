Morre Chuck Mangione, compositor de 'Feels So Good', aos 84 anos

Trompetista norte-americano marcou a história do jazz com "Feels So Good" e foi indicado 14 vezes ao Grammy, vencendo duas

Mangione teve uma carreira de seis décadas no jazz e se destacou pelo uso do flugelhorn , instrumento que marcou sua identidade musical. Gravou mais de 30 álbuns, recebeu 14 indicações ao Grammy e venceu em duas ocasiões.

Em 1978, alcançou projeção internacional com a canção “Feels So Good”, que liderou a parada “Easy Listening” da Billboard. O álbum de mesmo nome consolidou sua fama e popularidade no cenário musical.

Relembre trajetória de Chuck Mangione

Natural de Rochester, no estado de Nova York, Mangione é considerado um dos grandes nomes da cidade. Em 2012, foi incluído no Hall da Fama da Música de Rochester.

Além da trajetória musical, também ficou conhecido por interpretar a si mesmo na série animada “King of the Hill” (O Rei do Pedaço), exibida entre os anos 1990 e 2000.