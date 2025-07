Musical sobre Raul Seixas chega a Fortaleza em novembro; confira

Espetáculo ‘Raul Seixas, O Musical’, com data de estreia marcada para novembro em Fortaleza, está com vendas abertas

LEIA TAMBÉM | 80 anos de Raul Seixas: músicos e fãs falam da influência do roqueiro em suas vidas

Se estivesse vivo, Raul Seixas teria completado 80 anos de idade no dia 28 de junho. Considerado um dos pais do rock no Brasil, o artista permanece influente no País. A lembrança do seu aniversário de oito décadas suscitou diversas homenagens, e uma delas será realizada em Fortaleza no dia 2 de novembro. “ Raul Seixas, O Musical ” será realizado no Teatro RioMar Fortaleza e já tem vendas iniciadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ator carioca Bruce Gomlevsky estrela o espetáculo em homenagem a Raul Seixas com 21 músicas no repertório e um texto construído a partir de manuscritos deixados por Raul sobre a sua própria obra. O musical, autorizado pela família do músico, se passa em uma noite insone e produtiva, durante a qual o artista compõe e reflete sobre o Brasil e sobre a sua própria história e produção artística.

'Raul Seixas, O Musical' em Fortaleza

As clássicas “Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás”, “Maluco Beleza”, “Tente Outra Vez” e “Gita” são algumas das canções que conduzem a narrativa de “Raul Seixas, O Musical”. Outra música de autoria do roqueiro baiano importante para a montagem é “Sociedade Alternativa”, com os fundamentos de liberdade e autenticidade que embasam a peça.



O espetáculo teve estreia no dia 1° de março de 2024 e rendeu a Bruce Gomlevsky o prêmio Fita (Festival Internacional de Teatro de Angra) de Melhor Ator no mesmo ano. "Raul Seixas, O Musical" tem texto e direção assinados pelo dramaturgo Leonardo da Selva e direção musical de Gabriel Gabriel.

Bruce Gomlevsky é conhecido pelo trabalho em telenovelas da Rede Globo, como "Novo Mundo", "Negócio da China" e "Páginas da Vida". Ele também participou do elenco de séries como "Elis: Viver é Melhor Que Sonhar" e "Desalma". Com 30 anos de carreira, o ator também já interpretou Renato Russo no teatro.