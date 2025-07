AC/DC deve fazer shows no Brasil em breve, diz jornalista

AC/DC pode fazer três shows no Brasil com nova turnê; apresentações ainda não foram confirmadas pela banda de rock australiana

A notícia dos possíveis shows do grupo no Brasil foi divulgada pelo colunista Ancelmo Góis, do O Globo, que revelou que vão ser realizadas três apresentações no Autódromo de Interlagos, em São Paulo .

Produzido pela Live Nation, o show, no entanto, foi negado pela empresa de entretenimento, conforme divulgou a Veja após entrar em contato com a produtora. Até o momento, o AC/DC também não anunciou a vinda ao Brasil.

Terceira passagem da banda de rock AC/DC no Brasil deve ocorrer em breve

Caso se confirmem as apresentações, esta será a terceira passagem do grupo atualmente formado por Brian Johnson (voz), Angus Young (guitarra solo), Stevie Young (guitarra base), Chris Chaney (baixo) e Matt Laug (bateria) em terras brasileiras.

Os responsáveis pelos sucessos “Highway to Hell”, “Thunderstruck”, “Back In Black” e outros hits do rock estiveram no País em 1985, com show no Rio de Janeiro, e 2009, em São Paulo.