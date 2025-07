Flamengo homenageia Preta Gil, morta aos 50 anos

A cantora Preta Gil morreu neste domingo (20/7), aos 50 anos, após uma batalha contra o câncer de intestino. Ela descobriu a doença em janeiro de 2023 e, desde então, passou por várias internações. Recentemente, ela anunciou que teria que usar bolsa de colostomia por toda a vida. Mas fez o anúncio com bom humor, que era uma de suas marcas. Preta fez radioterapia e quimioterapia no Brasil para tentar se livrar do câncer. Mas a doença se espalhou. A cantora, então, tentou um tratamento experimental nos Estados Unidos. O pai de Preta, o cantor e compositor Gilberto Gil, cancelou várias apresentações para acompanhar a filha ao exterior.

Porém, antes da viagem, Preta chegou a se apresentar ao lado do pai, num dos shows da turnê “Tempo Rei”, que marca a despedida de Gil. Eles cantaram juntos a música “Drão”, que foi feita em homenagem à mãe de Preta, Sandra Gadelha. Pai e filha no palco emocionaram o público e as imagens repercutiram nas redes sociais.