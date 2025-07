Festival de Cinema de Vitória inicia com cearenses na competição

Os curadores da mostra de "Centro Ilusão" são a jornalista e produtora cultural Leila Bourdoukan e o pesquisador e professor no Instituto de Artes da Unicamp Gilberto Alexandre Sobrinho / Crédito: Divulgação/Marrevolto Produções

Em meio às 90 produções selecionadas, participam da 32ª edição do Festival de Cinema de Vitória (FCV), no Espírito Santo, três filmes cearenses. Iniciado no último sábado, dia 19, o evento gratuito vai até quinta-feira, 24, no Sesc da Glória. Entre as produções do Ceará selecionadas, estão dois curtas e um longa-metragem. “Raposa”, de João Fontenele e Margot Leitão, e o longa “Centro Ilusão” foram exibidos no último domingo, 21. O primeiro, na programação da 15ª Mostra Quatro Estações. O segundo, de Pedro Diógenes, foi exibido na 15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas-Metragens.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia Também | Filme cearense vence prêmio de melhor longa do festival do Rio O curta “Fenda”, de Lis Piam, terá exibição na próxima terça-feira, 22, no Teatro Glória, onde também foi exibido “Centro Ilusão”. O filme faz parte da 29ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e, assim como as outras produções dessa mostra, concorre ao Prêmio Canal Brasil de Curtas. As produções selecionadas foram escolhidas entre 1.374 obras inscritas, divididas entre ficções, documentários, animações e experimentais. As 90 produções selecionadas competem pelo Troféu Vitória, com decisão do júri técnico do festival. O júri popular participa da votação para decidir quem leva o Troféu Vitória de Melhor Filme. O evento homenageia Ney Matogrosso, que já participou de filmes como "Sonho de Valsa" e "Luz das Trevas - A Volta do Bandido da Luz Vermelha". Verônica Gomes, artista capixaba, é a outra homenagem da edição de 2025.