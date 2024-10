Filme cearense vence prêmio de melhor longa no Festival do Rio

A produção "Centro Ilusão", do cearense Pedro Diogenes, recebeu o prêmio do Troféu Redentor de melhor longa-metragem do festival

O filme cearense "Centro Ilusão", do diretor cearense Pedro Diógenes, foi o vencedor da categoria Melhor Longa-Metragem do Festival do Rio 2024. A premiação aconteceu neste domingo, 13, na mostra Novos Rumos, do evento.

Esta foi a 26ª edição do festival, espaço que permite uma grande divulgação dos trabalhos cinematográficos. A obra produzida pela Marrevolto Filmes é o nono longa de Diógenes, premiado com filmes como “Inferninho” (2018) e “A Filha do Palhaço” (2022).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A recente produção gravada em Fortaleza aborda a história de dois músicos, de idades diferentes, que se conhecem em uma audição para um disputado laboratório de música na cidade.