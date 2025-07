Programação gratuita marca o fim do Festival Bora Fortaleza

Com acesso gratuito, o evento ocupa teatros, praças e ruas com mais de 15 linguagens artísticas, reunindo nomes da cena local e nacional no fim de semana de encerramento

No sábado, 19, a movimentação se espalha por diversos pontos da Cidade. A partir das 17 horas, o público poderá acompanhar shows e intervenções artísticas simultaneamente: na Ponte dos Ingleses, Samuel Rocha apresenta o show “Bordando o Sete” ; no Largo dos Tremembés, acontecem as feiras Mais Vinil e Design FOR, com mais de 25 expositores. Na Rua dos Tabajaras, o grupo Samba Kanjerê e a DJ Bugzinha animam o público.

Ainda na sexta, o artista Leonardo Buggy abre seu espaço, o Ateilê de Impressos, para uma visita mediada, como parte da programação “Fortaleza Cidade Criativa do Design”. Às 19 horas, o Teatro São José recebe a performance de dança "Malemo", com Deborah Santos e Jônatas Joca. A entrada é livre, por ordem de chegada.

A agenda da sexta-feira, 18, começa às 16 horas no Centro Cultural Belchior , com o Conexão Bora, que promove um encontro entre nomes de diferentes gerações da música brasileira: Catatau, Caiô, BNegão e Daniel Ganjaman discutem processos criativos em conversa mediada pela DJ Lua Magnética. A participação exige inscrição prévia.

O Palco Estoril recebe, também a partir das 17 horas, a banda Outragalera, em comemoração aos cinco anos do projeto Original Fortal. Na sequência, o show coletivo “Na Paz do Caos” reúne artistas locais como Fernando Catatau, Kátia Freitas e Marta Aurélia.

O sábado também inclui o Baile do Beco, às 18 horas, no Centro Cultural Belchior, com o coletivo Princesinhas de Favela, e a apresentação do espetáculo “Inacabado”, do Grupo Bagaceira de Teatro, às 19 horas, no Teatro São José.

No domingo, 20, o encerramento do festival começa às 9 horas no bairro Pirambu, com o projeto Arteculando Pirambu – Semana Underground, que oferece oficinas de graffiti, arteterapia e yoga voltadas ao público infantil.

À tarde, a partir das 16 horas, a tradicional festa "Dobingo" ocupa a Barraca Foi Sol com shows de Piájay, DJ Rafa, o grupo Mais Melanina e o projeto Samba de Pai pra Filha. O festival termina no anfiteatro da Beira Mar, com o show “Fucking Samba”, de Dipas, que terá participação do rapper Doixton.