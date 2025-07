Fogo atinge palco do Tomorrowland dois dias antes do festival

Palco do Tomorrowland é consumido por incêndio na Bélgica / Crédito: Tom Goyvaerts / Belga / AFP

A dois dias do início do Tomorrowland, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, um incêndio de grandes proporções destruiu o palco principal, em Boom, na Bélgica. Ninguém ficou ferido, segundo os organizadores, mas o incidente impôs um desafio logístico e estrutural à equipe do evento, que agora trabalha para garantir que as apresentações do fim de semana ocorram como previsto.