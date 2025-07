Espaços do Dragão do Mar passam por manutenção em agosto; confira

Espaços do Dragão do Mar passarão por manutenção em agosto; na foto, registro aéreo do complexo cultural, com destaque para a Praça Almirante Saldanha, cuja reforma deve ser concluída neste semestre / Crédito: FCO FONTENELE

Equipamentos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura passarão por manutenção a partir de agosto. Entre as intervenções previstas estão pinturas, recuperação de estruturas metálicas e impermeabilização de lajes de teto e de piso. Os espaços afetados pelos serviços são o Museu da Cultura Cearense (MCC), Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC), lojas criativas do andar superior, minianfiteatro, passarela vermelha e a Varanda dos Museus. No período, estarão todos fechados ao público.

Após o início da manutenção, o público poderá entrar pela rua José Avelino, passando pelo palco Rogaciano Leite Filho e acessando a área térrea do projeto de reestruturação urbanística da Praça Almirante Saldanha. Outro ponto de entrada e saída é a avenida Pessoa Anta, em frente à Caixa Cultural Fortaleza. Para adentrar o Dragão do Mar, subindo a rampa Aldemir Martins ou seguindo em direção aos cinemas, no térreo. Manutenções no Dragão do Mar: Praça Almirante Saldanha no segundo semestre Quanto às obras de revitalização Praça Almirante Saldanha, onde é localizado o Dragão do Mar, a estimativa é de que o espaço seja entregue neste semestre. Conforme a gestão do centro cultural, as intervenções avançam “dentro do cronograma”, sendo executadas em quatro etapas.

Na primeira, há o cercamento e a demolição dos equipamentos existentes, além da recuperação daqueles que irão permanecer. Na segunda, há a preparação e compactação do piso e instalações elétricas. Leia também | Reforma da praça ao lado do Dragão do Mar deve ficar pronta em agosto, diz SOP A terceira fase diz respeito à concretagem do novo piso. Por fim, na quarta e última etapa, há instalação de novos equipamentos urbanos, como bancos, lixeiras, luminárias e pintura de meio-fio.