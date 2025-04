Tomorrowland Brasil 2025: veja como comprar ingressos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As entradas podem ser adquiridas pelo site oficial do evento e na bilheteria do Teatro Renault, em São Paulo. Veja como se registrar no site para comprar os ingressos.



Tomorrowland Brasil 2025: como se registrar para comprar os ingressos?



Para comprar os ingressos, é preciso entrar em uma conta Tomorrowland no site oficial. Para quem não possui é necessário se cadastrar. Veja o passo a passo:

Para se registrar, preencha seus dados pessoais;



Em seguida, confirme a ativação da conta no email utilizado no cadastro;



Faça o login com seus dados, e



Clique no botão “entrar na loja” para iniciar a compra dos ingressos.

É recomendado que o usuário verifique as informações sobre cada tipo de ingresso antes da compra. Cada conta poderá adquirir até seis ingressos.

