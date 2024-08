Aneis do Poder estreia segunda temporada com mais de 3 horas

Após cerca de dois anos do lançamento da série "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder", Amazon Prime Video disponibiliza três episódios da segunda temporada

Seguindo o modelo já utilizado na veiculação do streaming, serão liberado novos episódios todas as quintas feiras até a primeira semana de outubro.

Nesta quinta-feira, 29 , a série “Aneis do Poder” estreia os três primeiros episódios da segunda temporada. Disponibilizados na plataforma Amazon Prime Video após intervalo de 2 anos desde a primeira parte da produção, o restante dos episódios devem ser liberados semanalmente.

Os três episódios iniciais foram liberados às 4 horas da manhã, no Horário de Brasília. Ao todo, a soma do material divulgado conta com cerca de 3 horas e 20 minutos de duração, tempo equivalente a um longa da saga. Confira o calendário de lançamento:

29 de agosto – Episódios 1 ao 3



5 de setembro – Episódio 4



12 de setembro – Episódio 5



19 de setembro – Episódio 6



26 de setembro – Episódio 7



3 de outubro – Episódio 8

Baseado nos livros de J.R.R Tolkien, “O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder” é uma adaptação que, em sua estreia em 2022, reuniu mais de 25 milhões de telespectadores, segundo informações da plataforma da Amazon.