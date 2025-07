TJA deve receber investimentos no segundo semestre, segundo governador

O governador Elmano de Freitas afirma que já foi iniciada a negociação para a liberação do recurso que servirá para investimentos no Theatro José de Alencar (TJA)

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT) afirmou que o Theatro José de Alencar (TJA) receberá investimentos no segundo semestre deste ano. Segundo o gestor, a secretária da Cultura, Luisa Cela, esteve recentemente em Brasília realizando tratativas para viabilizar recursos.

As informações foram compartilhadas durante entrevista exclusiva na sede do O POVO, na manhã desta terça-feira, 15. Além de comentar sobre as questões culturais do Estado, Elmano contemplou temas como segurança, economia, política e esportes.