Livro sobre a história do rock em Fortaleza é tema de debate no CCBNB

Banda Siege Of Hate em apresentação no Cidadão do Mundo em 1997; George Frizzo, músico do grupo e sociólogo, organizou livro sobre história do rock em Fortaleza / Crédito: Sálua Maciel/Divulgação

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe, nesta quinta-feira, 17, o lançamento do livro “Fortaleza Sônica”, do autor George Frizzo. Com início às 19 horas, no 1º andar do mini auditório do CCBNB, a programação integra o evento Diálogos Literários do equipamento.

Na ocasião, o autor George Frizzo irá participar de uma roda de conversa, mediada pela jornalista Sofia Osório, para debater o processo, a ideia e o desenvolvimento do livro que celebra a história dos 50 anos do rock em Fortaleza. Com duração de uma hora e entrada gratuita, os ingressos já podem ser retirados via plataforma OutGo. Resultado de uma pesquisa feita pelo músico e sociólogo, com revisão de Alinne Rodrigues, a obra reúne mais de 200 entrevistas com músicos, produtores, empresários e jornalistas diretamente envolvidos na trajetória do gênero musical na Capital. Leia também |"Histórias, nossas histórias": as lembranças das casas noturnas em Fortaleza



Fortaleza Sônica: mais de 900 páginas sobre o rock de Fortaleza Com uma janela de pesquisa temporal delimitada, a obra “Fortaleza Sônica” se propõe a cobrir os feitos da cena entre a década de 1960 e os anos 2000, em Fortaleza. No trabalho, são relatadas histórias dos profissionais que formaram bandas responsáveis por “dominar” bares, casas de shows e festivais na cidade. São mais de 100 fotos de grupos, além de capas de discos e cartazes de eventos que marcaram a cena. Segundo os organizadores, o livro conta com mais de 900 páginas, incluindo agradecimentos, lista de apresentação dos entrevistados, colaboradores e bibliografia de referência. Foram 12 anos de pesquisa e coleta de material.