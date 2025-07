Ceará terá novos voos domésticos e um internacional, diz Elmano

Conforme o governador, as rotas nacionais são importantes também pelo fato de terem muita interação com as operações para o Exterior.

O Ceará terá novos voos domésticos e um internacional pela companhia Gol Linhas Aéreas, conforme o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) , em entrevista à Rádio O POVO CBN . O anúncio oficial será a partir das 16h desta terça-feira, 15, no Palácio da Abolição.

Ele ainda elogiou a gestão do secretário do Turismo à frente da pasta, diante da habilidade de conversação com as companhias aéreas. “É uma disputa muito forte com os outros estados. Buscamos fazer disputa, mas, ao mesmo tempo, colaborar uns com outros. Os estados do Nordeste, especialmente”, complementou.

“Nós já alcançamos as metas de voos e de turistas de todos os anos antes da pandemia, salvo 2019. Mas, com o anúncio de hoje, nós estamos imaginando que vamos ultrapassar os dados que tínhamos de 2019, seja de turistas, seja de voos”, ressaltou.

Além do chefe do Executivo, estarão presentes também o secretário do Turismo , Eduardo Bismarck (PDT) e a vice-presidente do Jurídico e das Relações Institucionais da Gol, Renata Domingues da Fonseca Guinesi.

Dentre os encontros da Setur-CE que iniciaram no dia 7 de julho da semana passada, Bismarck registrou reuniões com companhias aéreas e operadoras de turismo visando aumentar o fluxo de turistas no Ceará.

“A gente quer conseguir fazer um planejamento, não só para agora. Estamos trabalhando com a previsibilidade de até dois anos, para haver um crescimento ainda neste ano, para as nossas férias de verão, e a permanência nos anos seguintes”, afirmou à época.

Outro diálogo se deu com a Copa Airlines, por meio do representante da empresa ara Brasil e América do Sul, Raphael de Lucca, apresentando o Estado em números. A empresa já teve duas frequências semanais na alta estação, para a Cidade do Panamá, partindo do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em 2019.

Na aviação comercial, o registro do secretário do Turismo foi de negociações com Carlos Antunes, diretor para as Américas da TAP Air Portugal, no intuito de alinhar estratégias. A empresa tem atualmente voos todos os dias e diretos para Lisboa, mas já chegou a ter nove frequências semanais.

Frente a estes dados, também houve encontro, na semana passada, com Ivan Cadahia da Aerolíneas Argentinas, para mostrar o fluxo de turistas que já ocorre entre os destinos e também as oportunidades de negócio e turismo localmente.

O conglomerado composto por aéreas como a própria Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Eurowings e Discover. Esta agenda foi para apresentar o Ceará como destino de turismo e de negócios.

Por último, dentre as empresas de aviação, o diretor de Operações da Air Canada no Brasil, Giancarlo Takegawa, recebeu o secretário do Turismo.

A ideia foi, além de apresentar os dados do Estado, mostrar que é possível facilitar a vinda e a ida de conterrâneos cearenses e brasileiros do Norte e do Nordeste que foram morar no Canadá ou que visitam familiares.

No Brasil, a Air Canada atualmente voa apenas para São Paulo diariamente e para o Rio de Janeiro em dias alternados. “O Ceará ainda é uma realidade distante nos planos da companhia, mas somente esse diálogo permanente pode nos manter no radar”, frisou Bismarck.

E a área de cruzeiros também foi prospectada. A visita última visita da semana passada foi marcada com a MSC, que é uma das principais companhias de navios de turismo (e de cargas) do mundo, e também é a que traz mais embarques para o Brasil durante a temporada de cruzeiros.

Para se ter ideia, na última temporada (2024/2025), a Setur contabilizou que o Ceará recebeu aproximadamente 20 mil turistas que desembarcaram no Porto do Mucuripe, em Fortaleza.

“Acredito que esse número pode ser ainda maior no Ceará, no Brasil, mas especialmente no Nordeste, onde podemos ter roteiros interligando nossos estados, bem como atraindo ainda mais paradas de navios do hemisfério norte que chegam e retornam para a temporada”, declarou o secretário.

O encontro foi com Marco Cardozo, da MSC no Brasil, com o representante da Cruise Lines International Association (Clia), Marco Ferraz, o representante da Abainfra que administra o terminal de passageiros em Fortaleza, além de Matheus Paixão, e o diretor de Infraestrutura da Companhia Docas do Ceará (Porto Mucuripe), Urbano Filho.

“Isso após entendimentos mantidos em reuniões anteriores como a do ministro do Turismo, Celso Sabino, com o Consórcio Nordeste, representado pelo presidente governador Rafael Fonteles, e as secretárias e secretários do Turismo dos nove estados, e a reunião online também do consórcio com a Clia.”

A ideia é superar o desafio em termos de crescimento nos números de passageiros cruzeiristas no Nordeste e no Brasil. “Com a perseverança nordestina e com o apoio dos governadores do Consórcio Nordeste, iremos buscar superá-los”, detalhou Bismarck.



