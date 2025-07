Dia do Rock: confira programação de 13 de julho em Fortaleza

Desde os anos 1980, o 13 de julho é dedicado ao Dia Mundial do Rock; confira as programações que acontecem para celebrar a data

Um dos gêneros musicais mais influentes do século XX, o rock’n’ roll é celebrado no dia 13 de julho desde 1985. A data foi escolhida em homenagem ao festival “ Live Aid ”, que ocorreu em Londres e na Filadélfia, arrecadando fundos para combater a fome na Etiópia. Em Fortaleza, o Dia Mundial do Rock é comemorado com eventos e shows.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As programações em alusão ao Dia do Rock já começam na sexta-feira, 11. Na sua Rock Arena Master, o pub Vibe 085 recebe tributos a bandas como Pink Floyd, Queen e Guns N' Roses. A Estação das Artes também inclui atrações para o público rockeiro no sábado, 12. A programação conta com as bandas Conte! e FuckTheSystem, cover de System Of a Down.

No sábado, o Floresta Bar faz 12 horas seguidas de rock dos anos 1980. Com o tema “80TÃO: um tributo ao melhor do rock nacional e internacional dos anos 80”, a festa começa a partir das 14 horas com seis atrações ao vivo.

O The Bar também entra no clima no sábado, 12, recebendo três bandas de rock no palco. A banda Yrden, por sua vez, faz show no House Garden Pub na véspera do Dia do Rock.

Leia mais Mona Gadelha lança livro sobre o rock de Fortaleza nos anos 1970