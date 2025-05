Dead Fish faz show em Fortaleza na seletiva do Porão do Rock

Banda Dead Fish participa de seletiva do Porão do Rock em Fortaleza / Crédito: Lucca Miranda/Divulgação

A capital cearense será palco para muito rock neste sábado, 10, com a final nordestina da seletiva para o Porão do Rock 2025. A disputa acontece a partir das 17 horas, no Baladinha Club, reunindo 10 bandas independentes, cada uma com 15 minutos de apresentação. Elas competem por uma única vaga para tocar na próxima edição do festival em Brasília. Para fechar a noite, o público contará com o show da banda Dead Fish, ícone do hardcore brasileiro, que promete agitar o público com seu repertório.

Formada em Vitória, Espírito Santo, em 1991, o Dead Fish trilhou a cena independente com um som acelerado, pulsante e politizado, com influências de Dead Kennedys, Ramones e Inocentes. Contando com Rodrigo Lima (vocal), Marcos Melloni (bateria), Ricardo Mastria (guitarra) e Igor Tsurumaki (baixo) na formação atual, eles tem 10 discos de estúdio lançados, sendo o mais recente "Labirinto da Memória", de 2024. Saiba mais sobre o Porão do Rock O Porão do Rock é um dos maiores e mais tradicionais festivais de rock do País que, em 2025, acontece nos dias 23 e 24 de maio, no Distrito Federal. A seletiva em Fortaleza é parte do circuito nacional promovido pelo festival com objetivo de dar visibilidade a novos talentos da cena autoral. A escolha da banda vencedora será feita de forma híbrida: 20% da nota será atribuída pelo público presente, que poderá votar por meio de cédulas distribuídas no local, e os outros 80% ficarão a cargo de uma bancada de jurados especializada. Além de uma oportunidade para bandas independentes mostrarem seu trabalho no festival, o evento também celebra a força da cena local e o papel do público na construção da trajetória dessas bandas.