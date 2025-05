Fortaleza Sônica: livro sobre história do rock em Fortaleza é lançado

O evento é realizado a partir das 19 horas, com apresentações da banda Velouria e do produtor e DJ Dado Pinheiro, um dos criadores do Noise 3D Club. A casa cobra couvert de R$ 10.

A trajetória e a importância de mais de 50 anos do rock em Fortaleza são documentadas no livro “Fortaleza Sônica”. Após anos de pesquisa, entrevistas e elaboração, a obra é disponibilizada ao público a partir de 23 de maio, quando ocorre o lançamento na loja Hifive Discos, no bairro Meireles.

A publicação do “Fortaleza Sônica” ocorre em parceria com as editoras Monstra e Grind Ages e conta com o apoio do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo.

Lançamento “Fortaleza Sônica - 50 anos de rock em Fortaleza”