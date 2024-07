Entenda como fica a guarda compartilhada durante as férias

A guarda das crianças pode ser compartilhada nas férias (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Com a chegada das férias escolares, a questão da guarda compartilhada se torna pauta em muitos lares brasileiros. Enquanto os intervalos letivos fortalecem os laços familiares, a organização do tempo entre pais separados, durante o período de recesso levanta desafios significativos, exigindo acordos claros ou mediação judicial para garantir o bem-estar das crianças. De acordo com o último levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o perfil dos casais que se divorciaram em 2022 foi majoritariamente de pessoas com filhos, enquanto o número de separações entre casais sem crianças permaneceu praticamente inalterado. Os dados mostram que 54,2% dos divórcios foram entre casais com filhos menores, avanço de 4 pontos percentuais na comparação com 2020, quando o grupo representou 50,9%. Outra informação apontada é sobre o compartilhamento da guarda das crianças. O percentual de responsabilidade compartilhada entre os dois ex-cônjuges saltou de 7,5% em 2014 para 37,8% em 2022.

Acordos e legislação no Brasil Como explica Silvia Santana, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Pitágoras, a legislação não apresenta definição clara sobre qual é a regra para as situações de férias e feriados. Portanto, cabe aos responsáveis separados chegarem a um consenso sobre a divisão do tempo. “É evidente que, em muitos casos, chegar a um acordo não é um passo dado facilmente. Quando isso acontece, é preciso recorrer aos meios judiciais para que seja definida a sentença”, pontua. A decisão de quem fica com as crianças prioriza as necessidades dos pequenos, garantindo convivência equilibrada com ambos os pais (Imagem: fizkes | Shutterstock) Direitos iguais O foco da decisão final sobre a guarda de crianças e adolescentes nas férias toma como base as necessidades e a saúde emocional deles, além de levar em consideração que a convivência deve acontecer com ambos os genitores, sempre priorizando o melhor interesse dos filhos.