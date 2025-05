Filho de Marília Mendonça diz ter saudade da mãe, revela Dona Ruth

Com apenas cinco anos, Léo disse sentir saudade de Marília Mendonça para a avó, Dona Ruth; criança perdeu a mãe no primeiro ano de vida

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça (1995 - 2021), relembrou a primeira vez em que o filho da cantora, Léo, disse sentir saudade da artista. A revelação foi feita durante entrevista ao podcast de Natália Figueiredo, o “Natpod”, divulgada no domingo, 14.

A criança, fruto do relacionamento da sertaneja com o cantor Murilo Huff, perdeu a mãe no primeiro ano de vida.