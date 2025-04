Imagens do set da DC revelam o visual da Supergirl de Milly Alcock

Filme sobre a Supergirl, estrelado por Milly Alcock, será o segundo da era James Gunn nos estúdios DC, com estreia marcada para junho de 2026 / Crédito: Reprodução/Instagram

O filme "Supergirl: A Mulher do Amanhã" ganhou seu primeiro vislumbre da heroína de uniforme, com foto e vídeo diretamente do set de filmagens. Feita a partir de uma longa distância e com o uso de zoom, a foto traz a protagonista em destaque, trajando o uniforme da heroína em cima de um tanque de guerra.