Superman: personagens, cena pós-crédito, duração e mais

Superman: Legacy resgata a essência clássica do herói e apresenta novos rostos da DC, dando início oficial à aguardada fase do novo universo / Crédito: Divulgação/ Warner Bros

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com estreia mundial marcada para julho de 2025, o longa chega com a missão de reintroduzir o Homem de Aço em uma nova roupagem e conquistar um novo público após anos de instabilidade no universo compartilhado da DC.

Superman: elenco Interpretado por David Corenswet, o novo Superman carrega uma estética que remete aos clássicos, com referências à fase de Christopher Reeve, mas também dialoga com o presente, abordando dilemas morais e políticos mais contemporâneos. Além de Corenswet, confira o elenco completo: Rachel Brosnahan como Lois Lane,

Nathan Fillion como Guy Gardner (uma das versões do Lanterna Verde),

Isabela Merced como Mulher-Gavião e Edi Gathegi como Senhor Incrível, O vilão da trama, embora mantido sob certo mistério promocional, tem sido bem recebido pela crítica, que elogiou a construção e a ameaça que ele representa para o herói.

Superman: quantas cenas pós-crédito e o que esperar?

Sim, Superman: Legacy conta com duas cenas pós-créditos, ambas funcionam como pistas importantes para o futuro do novo DCU. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A primeira, exibida logo após os créditos principais, abre espaço para o surgimento de novos personagens no universo cinematográfico. A segunda, mais sutil e exibida ao final de todos os créditos, sugere uma direção temática que deve se desdobrar em projetos futuros da franquia. Alerta de Spoiler: as descrições detalhadas das cenas pós-créditos já circulam online, mas este texto não revelará seus conteúdos para preservar a experiência no cinema.

Superman: duração e classificação

Com 2 horas e 10 minutos de duração, Superman: Legacy entrega uma narrativa enxuta para um filme de origem — ou, neste caso, de “redefinição”. A obra é classificada como PG-13 (para maiores de 14 anos), por conter cenas de ação intensa e temas mais complexos, mas segue acessível para o público jovem. Jurassic World: VEJA elenco, classificação, duração, cena pós-créditos e mais