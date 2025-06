Papa Leão XIV, Madonna e Justin Bieber são primos? Pesquisa genética revela parentesco distante

Um ancestral francês em comum faz a ligação do parentesco do papa Leão XIV com Madonna e Justin Bieber / Crédito: Alberto Pizzoli/UFC; Reprodução/Instagram

O papa Leão XIV é primo distante de Madonna e Justin Bieber. Por mais inusitada que a afirmação possa parecer, foi exatamente o que revelou uma investigação genética publicada pelo jornal The New York Times neste mês de junho. A análise traça a linhagem do pontífice até 12 gerações no passado, chegando a antepassados do papa que viveram por volta do início do século 16. O estudo foi conduzido pelo pesquisador Henry Louis Gates Jr., apresentador do documentário Finding Your Roots ("Procurando Suas Raízes", em tradução livre para o português) da emissora estadunidense PBS.

No programa são utilizadas pesquisas genealógicas e testes de DNA para se traçar a ancestralidade de indivíduos. Parte dos antepassados de Leão XIV foram nobres na Espanha Segundo a pesquisa de Gates Jr, parte da família materna de Robert Prevost, o papa Leão XIV, veio da Espanha, cujos ancestrais eram "hidalgos", ou seja, faziam parte da nobreza local, mas não tinham títulos. A investigação descobriu que a linhagem espanhola do santo padre migrou para Cuba por volta de 1663, onde lá permaneceu por cerca de 90 anos. Com relação aos descendentes do "lado espanhol", está Antonio José de Sucre, militar nascido na Venezuela, considerado herói por ter tido forte influência no processo de independência de diversos países da América do Sul. Sucre também foi o segundo presidente da Bolívia, entre 1825 e 1828.

À esquerda: Antonio Jose Sucre, 2º presidente da Bolívia, é parente do papa Leão XIV pelo "lado espanhol". À direira: Suzanne Fontaine, mãe de Robert Prevost, junto dos filhos. Crédito: Reprodução/Wikimedia; Reprodução/Redes Sociais Já o lado paterno da árvore genealógica de Prevost revela que pelo menos cinco gerações de ancestrais do pontífice nasceram na ilha da Sicília, na atual Itália. Um dado curioso é que o avô do papa, Salvatore Riggitano, por muito pouco não se tornou padre. Quando estava tudo encaminhado para dar início à vida religiosa, Salvatore renunciou aos votos e decidiu se casar.

A pesquisa revlou que a avó paterna do papa não foi esposa de Salvatore Riggitano, mas sim uma amante nascida na França. Suzanne Marie Fontaine migrou para os Estados Unidos em 1915 onde conheceu Salvatore. O caso extraconjugal resultou em dois filhos, Jean e Louis, tio e pai de Leão XIV, respectivamente. Diante da condição do relacionamento, os filhos não receberam o sobrenome do pai, Riggitano, mas sim o de solteira da avó materna, mãe de Suzanne, Prevost. LEIA MAIS | Papa Leão XIV anuncia nova data para canonização de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati



Filho de imigrantes franceses é a "ponte" que liga Leão XIV a Madonna e Justin Bieber A pesquisa de Gates Jr. mostra que parte dos ancestrais da mãe do papa nasceram na França. Em meados da década de 1650, uma parcela desses ancestrais franceses migrou para a região do Quebec, no Canadá. Nesse contexto, Louis Boucher de Grandpré, canadense neto de imigrantes franceses, é o ponto de ligação do parentesco do papa Leão XIV com demais personalidades. Grandpré é ancestral comum de nomes como o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, a atriz Angelina Jolie, os cantores Justin Bieber e Madonna, e demais nomes como Hillary Clinton e Jack Kerouac.