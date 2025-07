ForCaos 2025 espalha shows por vários pontos da cidade em julho

Festival passa por vários bairros de Fortaleza e ocupa espaços culturais com 23 bandas ao todo

O mês de julho começa com força total para os fãs da música alternativa no Ceará. Vem aí mais uma edição do ForCaos, um dos festivais mais importantes da cena underground cearense.

Em 2025, o evento chega com novidades, como a descentralização dos palcos, ocupando diferentes pontos culturais de Fortaleza.