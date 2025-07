5 receitas fáceis e saudáveis de bolo na air fryer de Rita Lobo

Prepare bolos práticos, leves e cheios de sabor direto na air fryer com as receitas certeiras da chef Rita Lobo, ideais para o dia a dia

Com ela, você prepara receitas rápidas, leves e cheias de sabor. Rita Lobo, chef e referência em culinária descomplicada, ensina cinco receitas que funcionam.

Algumas versões são ideais para dias corridos, como o bolinho de banana. Outras, mais elaboradas, como o bolo de amêndoas com maçã, transformam o café da tarde em ocasião especial.

Confira abaixo as receitas completas.

Receitas de Rita Lobo: bolos na air fryer

Bolo de amêndoas com maçã na air fryer

Feito com farinha de amêndoas, este bolo é leve, úmido e cheio de sabor. O perfume do cardamomo e a cobertura com coco e amêndoas elevam a experiência.