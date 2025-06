Bolo de cenoura: receitas e o segredo para um bolo fofinho

Feito com ingredientes que costumam estar na despensa como cenoura, ovos, açúcar, farinha e fermento, ele ainda ganha um charme extra com a tradicional cobertura de chocolate, que traz aquele toque de afeto que só bolo caseiro tem.

Essa receita clássica é feita no liquidificador com ingredientes simples. Ideal para quem busca praticidade e sabor caseiro.

A seguir, O POVO reuniu receitas simples de bolo de cenoura fofinho — todas fáceis de fazer em casa, com ingredientes acessíveis. Você pode escolher a que mais combina com seu gosto ou experimentar todas!

Apesar de ser uma receita simples, alguns detalhes fazem toda a diferença na textura final do bolo de cenoura. Abaixo, confira cinco truques que possibilitam um resultado fofinho e saboroso:

Ingredientes

4 cenouras grandes

4 ovos

1 xícara (chá) de óleo

2 xícaras (chá) de açúcar

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo

Bata no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo e as cenouras picadas até ficar homogêneo. Em uma tigela, misture a farinha de trigo com o fermento. Incorpore a mistura líquida aos poucos, mexendo delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 40 minutos.

Bolo de cenoura com calda de chocolate cremosa

Mais uma variação, dessa vez com a clássica cobertura de chocolate cremosa que combina bem com a textura do bolo de cenoura.

Ingredientes

Massa

3 cenouras médias raladas

4 ovos

1/2 xícara (chá) de óleo

2 xícaras (chá) de açúcar

2 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura

1 colher (sopa) de manteiga

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de leite

Modo de preparo

Bata a cenoura, os ovos e o óleo no liquidificador. Acrescente o açúcar e bata por mais 5 minutos. Misture a farinha de trigo numa tigela e incorpore a mistura líquida. Finalize com o fermento e mexa delicadamente. Asse em forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos. Para a calda, misture todos os ingredientes e leve ao fogo até engrossar. Despeje sobre o bolo ainda morno.

Bolo de cenoura fofinho: versão com recheio e toque de canela

Essa variação é perfeita para ocasiões especiais. O recheio com leite condensado e a decoração com coco dão um charme a mais.