Receita de capuccino caseiro: veja 3 formas simples e diferentes de fazer

Em São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas decretou estado de alerta para baixas temperaturas no mês de maio, que deve seguir neste mês de junho, com previsão de mínima de 11 °C.

Com o avanço da primeira onda de frio intenso de 2025 , que atinge o Sul e se espalha por outras regiões do país nesta semana, cresce o interesse por receitas quentes e reconfortantes, como o capuccino.

Nesse cenário, o cappuccino caseiro surge como uma alternativa prática para aquecer os dias frios. Fácil de preparar e com variações que agradam diferentes gostos, a bebida pode ser feita com ingredientes simples que muitos já têm em casa.

Já no Sul, a expectativa é de neve nas serras gaúchas e catarinenses, e até mesmo no Centro-Oeste, a frente fria causa geadas e quedas bruscas de temperatura.

Ingredientes:



1 xícara de café solúvel



3 colheres (sopa) de chocolate em pó solúvel



½ xícara de açúcar



1 xícara de leite em ponto de fervura

Modo de preparo:



Em uma tigela, misture o café solúvel, o chocolate em pó e o açúcar.

Adicione o leite fervente à mistura e bata na batedeira até obter uma consistência cremosa.

Sirva imediatamente em xícaras e desfrute.

3. Cappuccino com leite ninho: sabor suave e nostálgico

Para os amantes do sabor do leite ninho, esta receita combina a suavidade do leite em pó com o café, resultando em uma bebida doce e reconfortante.