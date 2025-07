5 receitas práticas e deliciosas com cenoura para o almoço 

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Panqueca de cenoura

Ingredientes

2 xícaras de chá de cenoura ralada grosseiramente

ralada grosseiramente 2 ovos

4 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de fermento químico em pó

Azeite

Modo de preparo

Em um recipiente, bata ligeiramente os ovos. Junte a cenoura ralada, o sal, a pimenta-do-reino, a cúrcuma e misture. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo bem até formar uma massa homogênea. Adicione o fermento por último e misture delicadamente.

Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite em fogo médio. Com uma colher, coloque porções da massa e achate suavemente para formar pequenos discos. Frite em fogo médio por 3 minutos de cada lado, até ficarem douradas. Retire do fogo e sirva em seguida.

Salada morna de cenoura

Ingredientes

2 cenouras cortadas em rodelas

2 abobrinhas cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 1/2 cebola roxa cortada em fatias grossas

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de páprica

Suco de 1/2 limão

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe as cenouras em água fervente até ficarem al dente. Escorra bem e reserve. Em um recipiente, misture a cenoura cozida, a abobrinha, a cebola e tempere com azeite, sal, pimenta-do-reino, orégano e páprica. Aqueça uma frigideira grande antiaderente em fogo médio e grelhe os legumes até ficarem dourados. Transfira para uma saladeira e regue com o suco de limão. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Arroz colorido com cenoura

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz

2 cenouras raladas grosseiramente

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 pimentão vermelho picado

4 xícaras de chá de água quente

2 colheres de sopa de azeite

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente, junte o alho e mexa por 1 minuto. Adicione o pimentão, a cenoura ralada, o milho e a ervilha. Refogue por mais 3 minutos. Coloque o arroz e misture bem. Acrescente a água quente e tempere com sal e pimenta-do-reino. Mexa, abaixe o fogo e tampe a panela. Cozinhe até a água secar e o arroz ficar macio. Desligue o fogo, solte o arroz com a ajuda de um garfo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.