Cineasta cearense Halder Gomes participa de sessão no Cinema do Dragão

O cineasta cearense Halder Gomes participará de uma sessão especial do filme “Vermelho Monet” neste domingo, 2, no Cinema do Dragão, em Fortaleza. Halder, conhecido pelas comédias ”Cine Holliúdy 1 e 2”, “Bem-Vindo a Quixeramobim” e “Os Parças”, é diretor do longa e estará em um bate-papo após a exibição.

A exibição se iniciará às 17h30min. Os ingressos podem ser adquiridos no site ingresso.com ou na bilheteria do cinema no dia da sessão. Os valores são: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira).

A obra aborda a história de Johannes Van Almeida (Chico Diaz), um pintor pouco aceito no mercado, que está perdendo sua visão. O artista encontra na atriz Florence Lizz (Samantha Müller) a inspiração para realizar sua maior obra e seu caminho também cruza com o de Antoinette Lefèvre (Maria Fernanda Cândido), uma marchand influente que tem o poder de transformar o quadro numa obra famosa e valiosa.