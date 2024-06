Cineasta cearense vence três prêmios na mostra Olhar de Cinema

"Greice", filme do cearense Leonardo Mouramateus, venceu três prêmios na 13ª edição do Olhar de Cinema; veja lista completa de vencedores

O Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba , anunciou nesta quinta-feira, 19, os filmes vencedores da 13ª edição. Na Mostra Competitiva Brasileira, o filme “Greice” , do diretor cearense Leonardo Mouramateus, foi o vencedor do prêmio Olhar de Melhor Longa-Metragem.

Nos curtas, o prêmio Olhar de Melhor Curta-Metragem ficou para “Caravana da Coragem”, de Pedro B. Garcia. Já o prêmio Especial do Júri foi para “Povo do Coração da Terra”, dirigido pelo Coletivo Guahu’i Guyra.

Na Mostra Competitiva Internacional, a categoria de Melhor Longa-Metragem ficou com “Pepe”, dirigido por Nelson de los Santos Arias, e a de Melhor Curta-Metragem para “Minha Pátria”, de Tabarak Abbas. O Prêmio Especial do Júri ficou com “As Noites Ainda Cheiram a Pólvora”, de Inadelso Cossa.