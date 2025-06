Atriz cearense Nataly Rocha entra para o elenco de ‘Vale Tudo’

A TV Globo pretende continuar com novidades no elenco de “Vale Tudo”. Após acrescentar novos personagens e até promover participações especiais – como a do cantor Samuel Rosa, que irá aparecer na novela no episódio desta segunda-feira, 9 –, a produção de Manuela Dias terá mais surpresas em breve.

Protagonista de “Motel Destino”, filme do cearense Karim Aïnouz, que representou o Brasil no Festival de Cannes de 2024, Nataly Rocha chega à atração ainda nesta semana.