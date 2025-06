Zeza dos Teclados: mudança de vida na música

Cantora de brega Zeza dos Teclados teve mudança de vida após sucesso na carreira / Crédito: FERNANDA BARROS

"Minha vida mudou da água para o vinho”. É assim que Zeza define as transformações vividas no último um ano e meio de carreira. Essa área que hoje detém toda a atenção na sua vida foi o que a projetou nacionalmente. Nascida na cidade cearense de Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe, é apaixonada por música desde criança. Já cantou na banda municipal da cidade onde nasceu e foi em um dos festejos lá que ela se interessou pelo teclado.

No sofá da casa de sua irmã, onde recebeu a equipe do O POVO, Zeza falou sobre como começou a investir no talento musical. "Quando vim morar em Fortaleza, meu pai comprou uma caixinha amplificada e um teclado. Nunca fiz curso de teclado na minha vida. Foi só dedicação, aprendendo com o livrinho de partitura. Fui praticando", relata. Zeza dos Teclados: transformação na vida e na música Há dez anos, era possível conhecer o trabalho da artista por "Marton Show", forma como se apresentava antes da transição de gênero. "Eu cantava e fazia festas. Quando comecei a viver de música, eu viajava muito para o Rio de Janeiro, fazia shows lá". No entanto, várias vezes ela destaca que as mudanças físicas e sociais impactaram sua carreira e as dificuldades quase a levaram a desistir da música de uma vez por todas.

"“Quando veio essa mudança, tudo mudou. Portas se fecharam, amizades se afastaram de mim.”



" Zeza dos Teclados Mesmo sendo apaixonada pelo que faz, Zeza já estava preparada para se dedicar a outro trabalho, e colocou seu teclado à venda. “Meus planos eram pegar esse dinheiro (da venda do teclado) e comprar lingerie ou algo assim, pois eu tenho muita amizade com mulheres, para vender e ganhar algum dinheiro, já que a música não estava dando”.



Foi nesse cenário que a vida de Zeza começou a seguir um rumo diferente do que ela imaginava. Enquanto fechava negócio para vender seu instrumento, ela conseguiu com o comprador o contato para se apresentar na Feira de Baturité. Em 10 de fevereiro de 2024, ela se apresentou no local, que marcou uma nova fase na sua carreira. Animada, ela comenta que foi uma das artistas que teve mais visualizações nos vídeos publicados nas redes sociais do evento. Leia mais: Exclusão, falta de exames e remédios: os desafios de acesso à saúde para pessoas trans em Fortaleza