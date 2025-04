Analog Horror: tudo sobre o gênero popular de terror e suspense

O Analog Horror começou a ganhar forma no início da década de 2010 , principalmente no YouTube , como uma resposta à saturação de conteúdos de terror mais explícitos.

No entanto, o grande marco do gênero aconteceu em 2015, com o surgimento da série "Local 58", criada por Kris Straub. A produção simulava transmissões de TV interrompidas por mensagens sinistras e perturbadoras, estabelecendo os principais elementos do Analog Horror: baixa qualidade de imagem, áudio distorcido e conteúdo que parece acidentalmente revelador.

O diferencial do gênero está no mistério.