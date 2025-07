Filmes e séries novos de julho de 2025: lançamentos de terror e suspense

Julho de 2025 será marcado por estreias sombrias; filmes e séries de terror e suspense chegam aos cinemas e ao streaming com novas tramas arrepiantes

Os filmes de terror e suspense voltaram a ganhar destaque. No início dos anos 2000, o gênero slasher dominava as telonas entre os fãs desse estilo cinematográfico. Agora, o terror mais psicológico tem conquistado ainda mais adeptos e em julho novas produções devem estrear com essa abordagem.

CONFIRA os lançamentos que aconteceram durante o mês de junho