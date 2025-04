Confira trailer do novo Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado

A franquia que marcou o terror nos anos 2000 ganha um novo capítulo e estreia nos cinemas no dia 17 de julho

A Sony Pictures divulgou, nesta terça-feira, 22, o trailer do novo capítulo da franquia de terror "Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado". A sequência, que conta com o retorno dos atores Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. ao elenco, acompanha a perseguição de um enigmático vilão a um novo grupo de jovens.



O filme, que fez sucesso no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, agora promete reviver a tensão, o mistério e os personagens marcantes que conquistaram uma geração. A estreia está marcada para o dia 17 de julho.