Festival Bora começa com roda de conversa musical com Os Garotin

A primeira delas é o Conexão Bora , roda de conversa que acontece no Centro Cultural Belchior (CCBel), reunindo artistas da cena musical brasileira para debater processos criativos e trajetórias no palco e fora dele.

Abrindo a série de encontros, o grupo carioca Os Garotin participa da roda, que terá mediação de Zé Pretim, diretor de projetos e cofundador da For All Studios.

A roda de conversa é apenas o início da participação de Os Garotin no festival — o grupo também se apresenta no sábado, 5, no palco Estoril, com show aberto ao público.

Além dos cariocas, a programação musical do Bora Fortaleza no palco Estoril inclui nomes como Duquesa e Cabulosa, Catatau, Caiô (Outragalera), BNegão e Daniel Ganjaman. Todos participam do Conexão Bora e têm shows marcados para os sábados do festival.

O Festival Bora Fortaleza segue até o dia 20 de julho, com atividades em diferentes bairros da Cidade — da Barra do Ceará ao Titanzinho.