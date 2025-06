Projeto junta oficinas de crochê e contação de histórias na Caixa

As oficinas são voltadas para maiores de 18 anos, gratuitas e com vagas limitadas (25 por turma), preenchidas por ordem de inscrição, a partir de formulários disponíveis no site da Caixa Cultural.

Já nos últimos dias do projeto, entre 30 de julho e 2 de agosto, será realizada a Oficina Tecituras Narradas – Narrações Tecidas, que propõe a composição de histórias inspiradas em mitos antigos, como os de Noé e Manu, unindo tradição oral e práticas têxteis.

A primeira turma acontece nos dias 30 de julho e 1º de agosto, das 18h30min às 21h30min, e a segunda turma nos dias 31 de julho e 2 de agosto, das 10 às 13 horas. As inscrições abrem em 23 de julho.



Além das oficinas, o projeto oferece sessões de contação de histórias, sempre aos sábados, às 17 horas. No dia 6 de julho, o artista carioca Cadu Cinelli apresenta “Caderno de Sonhos”; no dia 13, a atriz cearense Paula Yemanjá narra “Mnemosine: porque a memória é feminina”; no dia 20, os cearenses Júlia Barros e Almir Mota conduzem “O bode Ioiô e outras histórias”; e no dia 27, a programação segue com mais uma história envolvente. O encerramento, no dia 3 de agosto, será com o ator Edivaldo Batista, que apresenta “Quantas cores têm o amor?”.