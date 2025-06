Tribo de Jah vem a Fortaleza com show comemorativo em agosto

Tribo de Jah celebra 40 anos de carreira com show em Fortaleza no mês de agosto; ingressos já estão à venda

O grupo de reggae Tribo de Jah fará show em Fortaleza no mês de agosto. Formada em 1985 por Fauzi Beydoun (vocal), Netto Enes (guitarra), Aquiles Rabelo (baixo), Pedro Beydoun (vocal e guitarra) e Rafael Senegal (teclados), a banda celebra 40 anos de carreira com apresentação realizada no Kingston 085.

Leia também | Fresno faz show em Fortaleza em novembro no Festival Eu Quero Rock